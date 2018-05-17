Индия обеспокоена ситуацией на границе сектора Газа и Израиля

В индийском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Нью-Дели серьезно обеспокоен столкновениями на границе сектора Газа с Израилем. Власти Индии призвали избегать эскалации в регионе.

«Мы призываем все стороны избегать эскалации этой ситуации, чтобы создать благоприятную атмосферу для возобновления мирного процесса», — заявили в МИД Индии.

Напомним, акции протеста начались здесь 14 мая. Отправной точкой стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Военнослужащие Израиля открыли огонь на поражение по участникам протестов. Более 60 палестинцев погибло. В Палестине объявлен трехдневный траур.