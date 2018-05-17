«Инопланетный кокон», найденный жителем Техаса, вызвал ажиотаж среди пользователей Сети

Кокон, имеющий, вероятно, внеземное происхождение, обнаружил в лесу техасец.

Житель Техаса прогуливался по лесу, когда его внимание привлекло нечто, лежащее на земле. Поначалу мужчина подумал, что это кусок металла, но потом притронулся и понял, что загадочный объект имеет природное происхождение. На ощупь он был как мех, а внешне напоминал кокон. Вдруг из него одновременно полезли десятки отростков. Техасец при виде этого зрелища испытал омерзение, однако снял странный объект на камеру телефона и выложил ролик на уфологическом ютуб-канале.

Среди пользователей Сети видео со странным объектом вызвало настоящий ажиотаж, мнения комментаторов разделились. Самые банальные предположения – это гнездо с личинками бабочек или мутирующий гриб, а кое-кто даже решил, что это «инопланетный кокон».