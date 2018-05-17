Иран и ЕАЭС подписали в Астане соглашение о зоне свободной торговли

Во время Астанинского экономического форума подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

Документ представляет первый этап по формированию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, продолжительность которого составит три года.

Во временном соглашении предусматривается снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по широкому перечню товаров.

Также речь идет о создании эффективного механизма решения споров, бизнес-диалога и совместного комитета.