Известный голливудский актер скончался на 94-м году жизни

Актер из Соединенных Штатов Америки Джозеф Кампанелла, который за десятки лет своей кинокарьеры снялся в сотнях фильмов и сериалов, умер на девяносто четвертом году жизни.По данным издания Variety, представители которого получили информацию от родственников усопшего, Джозеф Кампанелла ушел из жизни в своем собственном доме, расположенном в Калифорнии. Причина смерти известного актера пока что не сообщается.Джозеф Кампанелла родился двадцать первого ноября 1924-го года. На экранах актер появился в пятидесятых годах прошлого столетия — он снимался в целом множестве известных и не очень телевизионных проектов. Большая часть американцев знает его по роли в детективном сериале "Менникс", а также по сериалам "Дни нашей жизни" и "Направляющий свет".Кроме того, Кампанелла снимался в проектах "Крутой Уокер", "Звездный путь: Вояджер", "Джамп стрит 21", "Завтра наступит сегодня" и массе других. Из полнометражных фильмов с его участием стоит выделить "Вызов" и "Ангар 18". Плюс, актер озвучивал мультипликационные сериалы по комиксам "Бэтмен" и "Человек-паук". В общем, вместе с Кампанеллой ушла целая эпоха.