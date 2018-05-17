Как принцесса Шарлотта относится к своему новорожденному брату

Британцы обожают детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. И с нетерпением ждут новых официальных фотографий, которые публикует пресс-служба Кенсингтонского дворца. Подданных британской королевы особенно порадовала совместная фотография принцессы Шарлотты и ее новорожденного брата Луи. Шарлотте на этом снимке три года, а крошке Луи – всего тринадцать дней.

Автором очаровательной в своей умилительности фотографии стала герцогиня Кембриджская. Кейт Миддлтон любит фотографировать своих детей. И, как правило, сделанные именно ею снимки появляются в официальном Твиттер и Инстаграм.

Известно, что принц Джордж и Шарлотта отлично ладят между собой. В одном из интервью Кейт Миддлтон поделилась, что ее дети – настоящие друзья. Как демонстрирует это фото – ревности в семье не будет и после появления на свет третьего малыша.

Напомним, что Луи родился 23 апреля, в день ангела своего старшего брата - принца Джорджа. Полное имя очередного претендента на королевский престол - Уильям Артур Филипп Луи.

Ждем новые фотографии детей королевской семьи!

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