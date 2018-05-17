Кандидатом в министры строительства и ЖКХ назвали соратника Собянина

Российским министром строительства и ЖКХ может стать губернатор Тюменской области Владимир Якушев, передает «Дождь» со ссылкой на свои источники. По их словам, чиновника поставят в прямое подчинение курирующему строительство вице-премьеру Виталию Мутко, у которого нет опыта работы в этой отрасли.

О смене главы Министерства могут объявить завтра, когда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев будет представлять президенту Владимиру Путину свои предложения по кандидатам на посты министров.

Тем не менее пресс-секретарь Якушева Ольга Фролова заявила журналистам, что «ни слова не слышала» о возможном переходе ее начальника на работу в правительство. В Минстрое отказались комментировать назначение Якушева, сославшись на отсутствие «принятого решения».

Министерством строительства и ЖКХ с 2013 года руководит Михаил Мень, до этого возглавлявший Ивановскую область. По слухам, за последнее время он неоднократно просился в отставку.

Владимир Якушев является давним соратником мэра Москвы Сергея Собянина — был его заместителем, когда тот занимал пост губернатора Тюменской области, и возглавил регион после его перевода в столицу.