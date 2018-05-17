Кейт Миддлтон, королева Елизавета II и другие собрались на репетиции свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Великобритания готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Послезавтра, 19 мая, внимание всех британцев, и не только их, будет приковано к Виндзору в графстве Беркшир: в летней резиденции английских монархов пройдет свадьба принца Гарри и Меган Маркл. И уже сегодня главные действующие лица предстоящей церемонии и члены королевской семьи прибыли в Виндзорский замок на репетицию торжества.

Согласно информации западной прессы, Меган и Гарри репетировали часть церемонии в часовне Святого Георгия, а когда покидали замок, папарацци сфотографировали их в автомобиле. Сегодня невеста принца официально объявила, что ее отец не приедет на свадьбу, а СМИ вновь заговорили о том, что к алтарю ее поведет мать Дория Рагланд.

Меган Маркл и принц Гарри

В машинах, уезжавших из Виндзора, были замечены королева Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Напомним, правнуки королевы, четырехлетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта, будут исполнять на свадьбе роли юных помощников жениха и невесты.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Репетиция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Рядовые британцы тоже готовятся к свадьбе года: идет торговля памятной сувенирной продукцией, украшены улицы...

Фотографиями с репетиции свадьбы поделился блогер boo_10.

Виндзорский замок