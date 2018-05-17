КХЛ передала памятные трофеи в дар Залу хоккейной славы в Торонто

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Континентальная хоккейная лига передала в дар Залу хоккейной славы в Торонто памятные трофеи десятого сезона, сообщается на сайте лиги.

Как отмечается в сообщении, церемония передачи состоялась в Копенгагене во время чемпионата мира. В Канаде, в частности, будут храниться хоккейные краги, шлем и игровой свитер пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова, в которых он выступал в финале плей-офф сезона-2017/18 против московского ЦСКА.

"Также Залу переданы медали призёров чемпионатов КХЛ сезонов 2016/2017 и 2017/2018 и памятные медали участников Матча звёзд КХЛ-2018 в Астане. Главным экспонатом коллекции стала мини-копия Кубка Гагарина", - говорится в сообщении.

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский заявил, что с просьбой передать трофеи обратилось руководство Зала хоккейной славы.

"Мы с радостью откликнулись на неё. "Ак Барс" оперативно предоставил хоккейную амуницию Даниса Зарипова, лига подготовила остальные предметы, которые мы передали представителям Зала хоккейной славы. Очень приятно такое внимание и желание сотрудничества со стороны уважаемой в хоккейном мире организации, которая вот уже много лет сохраняет историю нашей любимой игры", - сказал Кобылянский.

Вице-президент Зала хоккейной славы Филип Притчард заявил, что передача трофеев "важна для развития и популяризации нашей игры по всему миру". "Мы надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество с Континентальной хоккейной лигой", - подчеркнул он.