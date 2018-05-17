КНДР пригрозила отменой встречи Ким Чен Ына с Трампом из-за военных учений

Северокорейские власти отменили переговоры с Южной Кореей, которые должны были состояться сегодня по следам встречи лидеров обоих государств 27 апреля. Также КНДР предупредила о возможной отмене саммита лидера страны Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Поводом послужили «крупномасштабные объединенные воздушные боевые учения» Южной Кореи и США, говорится в заявлении первого замглавы МИД КНДР Ким Ге Гвана, которое приводит агентство ЦТАК.

Учения, говорится в заявлении, проходят «по инициативе американских агрессивных войск» с участием более 100 истребителей, включая ядерный стратегический бомбардировщик B-52 и истребитель-невидимку F-22.

«Если США пытаются загнать нас в угол и вынудить отказаться от ядерного оружия в одностороннем порядке, мы больше не заинтересованы в таком диалоге и можем только отказаться от подготовки к саммиту КНДР-США», — отмечается в заявлении.

В Госдепе США уже заявили, что не получали от КНДР уведомлений о возможной отмене встречи руководителей двух стран.

«Мы не получали ни формального, ни какого-либо неформального уведомления», — заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, передает Reuters.

Встреча должна состояться 12 июня в Сингапуре.