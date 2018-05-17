Командующий войсками ЦВО выступил перед трудовым коллективом группы компаний «Сима-ленд» и студентами УрФУ

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин провел в Екатеринбурге встречу с трудовым коллективом группы компаний «Сима-ленд».

В мероприятии приняли участие более 7 тыс. сотрудников, работающих как в Екатеринбурге, так и в других городах Свердловской области, для которых был организован видеомост.

В ходе встречи генерал Александр Лапин рассказал о ходе и результатах военной операции ВКС России, раскрыл основные угрозы безопасности Российской Федерации на Центрально-Азиатском стратегическом направлении и меры, принимаемые военно-политическим руководством России для их нейтрализации.

Командующий войсками отдельно остановился на операциях, проводимых армией правительственных сил Сирии по освобождению крупных городов страны от террористических группировок ИГИЛ, особо отметил роль российских военнослужащих в борьбе с международным терроризмом.

В завершении выступления Александр Лапин вручил медаль Минобороны «За укрепление боевого содружества» Андрею Симановскому, собственнику группы компаний «Сима-ленд».

Во второй половине дня генерал Лапин также выступил с аналогичной лекцией перед студентами Уральского Федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина.

По окончании выступлений командующий по традиции ответил на вопросы участников мероприятия.