Командующий войсками ЮВО проинспектировал детсады и школы для детей военнослужащих в отдаленных гарнизонах Северного Кавказа

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников в ходе рабочей поездки по отдаленным гарнизонам в республиках Северного Кавказа оценил условия размещения детей военнослужащих в детских садах и школах, а также офицеров, военнослужащих по контракту и их семей в служебных квартирах и общежитиях на территории военных городков.

Также командующий войсками проверил готовность учебно-материальной базы в местах дислокации соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии и закрепленных за ними полигонов к летнему периоду обучения.