Кожевников: в сборной не было 3-4 игроков из КХЛ, которые бы усилили команду

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что в составе сборной России на чемпионате мира были игроки, которые не соответствовали уровню национальной команды, а несколько хоккеистов из КХЛ незаслуженно не попали на турнир.

Хоккеисты сборной России проиграли канадцам в четвертьфинале чемпионата мира в Дании со счетом 4:5 (ОТ) и выбыли из борьбы за медали.

"Как минимум трех-четырех хоккеистов из КХЛ не взяли на чемпионат мира. Зачем мы везем Артема Анисимова который год уже? Где он был на этом турнире? А где был Никита Сошников, который в НХЛ проводит по 5-6 минут. Что мы от него хотим в сборной увидеть? Не хочу обидеть ребят, но они же становятся пешками, забывают, что такое комбинационный хоккей в НХЛ. Всё время привозим игроков из НХЛ, а своих ребят не приглашаем, хотя они рвались бы в состав", - сказал Кожевников по телефону.

"Обоих Ткачевых не взяли, Станислава Галиева из "Ак Барса". Хотя бы попробовать их на чемпионате мира, а мы берем в команду человека, который забивает пять голов за сезон в НХЛ. Играющие люди, которые могут создать ситуацию у чужих ворот, в итоге не попали на чемпионат мира", - отметил двукратный олимпийский чемпион.