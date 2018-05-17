Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Поздравляем 32-летнюю Крисси Тейген и 39-летнего Джона Ледженда с рождением сына!

Кто-то уже здесь,

— сообщила своим подписчикам в Twetter модель.

Мама и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо, а вся семья принимает поздравления от родных, друзей и поклонников. В течение минувших девяти месяцев Крисси и ее муж делились новостями из личной жизни в соцсетях: публиковали видео и фотографии, не пытаясь спрятать подрастающий живот Тейген. Она с радостью объявила в Snapchat в ноябре прошлого года, что станет мамой во второй раз.

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Безумно рада, что мне больше не придется это скрывать,— прокомментировала она свою фотографию, показав округлившийся живот.

А в начале 2018 года поклонники пары узнали, что у знаменитостей родится сын.

Джон Ледженд и Крисси Тейген с дочерью Луной

Джон и Крисси живут в браке почти пять лет, а до свадьбы их отношения длились в течение семи. Знакомство будущих супругов состоялось на съемках клипа Ледженда на песню Stereo в 2007 году. 14 апреля 2006 года у них родилась дочь Луна Симона Стивенс, зачатая при помощи ЭКО.

Появление ребенка невероятно сближает вас и вашу жену. Испытываешь сильные чувства, когда видишь плод своей любви. Это другая любовь, чистая и безусловная, — говорил Джон в интервью.

Луна

Рождение второго ребенка станет новым этапом в жизни всей семьи и обещает перемены. За месяц до родов Тейген заявила, что ей теперь придется иначе подходить к выбору одежды.

Луна привыкла быть центром семьи, а теперь ей придется делить внимание взрослых с братом, — рассуждала о грядущих изменениях Крисси.

Крисси Тейген с дочерью Луной

Джон Ледженд с Луной

Крисси Тейген