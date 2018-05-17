Крым ответил Украине на обещание выставить счет за новый мост

Член крымской Общественной палаты Денис Батурин прокомментировал в эфире радио Sputnik обещание украинской стороны выставить России счет за убытки из-за Крымского моста.

Накануне, 16 мая, после торжественного открытия Крымского моста с участием президента РФ Владимира Путина, состоявшегося 15 мая, автомобильное движение по нему в обе стороны начали местные жители. Уже за первые 12 часов с момента открытия движения по мосту поток транспорта между двумя берегами побил суточный рекорд Керченской паромной переправы.

Вслед за этим глава министерства инфрастурктуры Украины Владимир Омелян заявил, что убытки украинской стороны от запуска Крымского моста составляют 500 млн гривен (более 19 млн долларов), так как «каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия». Омелян пообещал, что «все счета России будут выставлены».

В ответ на это Батурин заявил: «Можно приписать России ответственность за какие угодно убытки, хоть от метеоритного дождя и так далее. Но на самом деле Крымский мост не может принести Украине никаких убытков — все убытки, которые она несет, она наносит себе сама».

Между тем новый мост стал источником конфликта между посольством РФ в США и журналистами издания The Washington Examiner. В журнале вышла статья с призывами взорвать Крымский мост. В российской дипмиссии сочли материал провокационным и отметили: «Подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики. Ожидаем от The Washington Examiner объяснений, насколько данный материал отражает его редакционную политику».