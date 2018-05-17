Очень хорошо быть мамой и женой, это самое лучшее, что со мной случилось в жизни. И конечно нет, ничего удобнее, чем кеды и рубашка, но иногда хочется забыть про зоопарки, бутылочки, детские кресла, игровые комнаты, лабиринты, игрушки и тд, и ощутить себя настоящей богиней. Где ты женственна, красива, молода. Короче, где тебе 24, шучу, где тебе 35 и ты чувствуешь себя в полной гармонии с собой, своим телом и своим состоянием. Мамули меня поймут.
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Ксении Бородиной необходимо ощутить себя настоящей богиней
Добавлено: 17 май 2018 в 15:55, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 17 май 2018 в 15:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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