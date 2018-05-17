Ксении Бородиной необходимо ощутить себя настоящей богиней

Очень хорошо быть мамой и женой, это самое лучшее, что со мной случилось в жизни. И конечно нет, ничего удобнее, чем кеды и рубашка, но иногда хочется забыть про зоопарки, бутылочки, детские кресла, игровые комнаты, лабиринты, игрушки и тд, и ощутить себя настоящей богиней. Где ты женственна, красива, молода. Короче, где тебе 24, шучу, где тебе 35 и ты чувствуешь себя в полной гармонии с собой, своим телом и своим состоянием. Мамули меня поймут.