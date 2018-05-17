Лория и Брызгалов не сыграют за "Анжи" в стыковых матчах из-за травм

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Игроки махачкалинского "Анжи" голкипер Георгий Лория и защитник Сергей Брызгалов из-за травм не помогут команде в стыковых матчах с красноярским "Енисеем" за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте дагестанского клуба.

Лория и Брызгалов травмировались 21 апреля в матче 27-го тура премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом" (0:1). Голкипер неудачно приземлился на локоть и получил рецидив травмы, из-за которой был прооперирован в 2017 году. Лории потребуется трехнедельный курс физиотерапии. Брызгалов травмировал колено и сейчас проходит терапию в Москве.

Матчи "Анжи" с "Енисеем" состоятся в четверг в Красноярске и в воскресенье в Каспийске.