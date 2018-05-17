Луценко назвал три главные проблемы Украины

В Украине сейчас существует три главные проблемы, решение которых позволит проводить реальные реформы в стране. В частности все они связаны с коррупцией и олигархией.Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью "Интерфакс".По его словам, первоочередной проблемой является хищение государственного сектора экономики."Мы – единственная в Европе страна с двумя тысячами государственных предприятий, 75% из них не показывают прибыли, они формально убыточны. Но они убыточны для страны, а для тех, кто назначает своих руководителей предприятий, они очень прибыльные. Смею вас заверить, это представители всех партий – и власти, и оппозиции, которые получают такие "подачки" за то или иное голосование. Система партийного назначения руководителей госпредприятий является основой украинской политической всеобъемлющей коррупции", – рассказал он.По словам генпрокурора, пока нет реального противодействия этому – ни о какой серьезной борьбе с коррупцией не может быть и речи, ведь сколько бы ни ловили местных чиновников "на горячем", нельзя остановить взяточничество как инструмент политической жизни страны. Однако, решить эту пробему можно путем большой приватизации и проведением открытых аукционов.Второй проблемой, по мнению Луценко, является завладение олигархией природными ресурсами Украины.Он отметил, что государство должно обеспечить стопроцентно открытые конкурсных аукционов на любые природные ресурсы. А также – опубликовать открытый реестр всех ранее выданных лицензий, поручить его проверить и в дальнейшем проводить все исключительно по открытым конкурсным процедурам."Позиция номер три – таможня. По оценкам экспертов, до 30% страна все еще недополучает от экспортно-импортных операций. Вот картина таможенных платежей в миллиардах долларов по годам с указанием руководителей ГТС. Рекордные 18,2 миллиарда долларов показали Валерий Хорошковский в 2008 году и Степан Дериволков в 2013-м. На всех таможнях необходимо установить электронные сканеры и, мне кажется, совместные посты с представителями таможенных служб западных государств", – добавил чиновник.