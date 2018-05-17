Максимальная выплата ОСАГО по европротоколу стала вдвое выше

Центробанк РФ с 1 июня повысил с 50 до 100 тысяч рублей максимальный размер выплаты по итогам дорожных аварий, оформленных без участия сотрудников ГИБДД (по так называемому европротоколу).

Эти изменение коснется всех российских регионов, кроме Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, уточняется в сообщении на сайте Банка России.

Кроме того, ЦБ расширил действие европротокола на те ДТП, между участниками которых есть разногласия. «Для этого обстоятельства аварии необходимо будет зафиксировать техническими средствами контроля и иными устройствами. При этом появляется возможность фиксации данных о ДТП с помощью мобильного приложения», — уточнила пресс-служба регулятора.

В настоящее время в упрощенном порядке (по европротоколу) оформляются около трети аварий, в прошлом году выплаты в связи с ними составили 7,68 млрд рублей.

В дальнейшем Центробанк планирует реформировать сектор ОСАГО, переведя каждого автовладельца на индивидуальный тариф. В рамках этой реформы нынешним летом тарифный коридор страховки будет расширен на 20% вверх и вниз, а в середине 2020 года — отменен.