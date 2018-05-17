Матвиенко обсудит в Волгограде реализацию «Стратегии-2024»

В четверг, 17 мая, начинается рабочий визит в Волгоградскую область спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В ходе визита она проведет рабочие встречи с руководителями региона и совещание, на котором будет обсуждаться реализация указа главы государства о стратегических задачах до 2024 года.

В программе рабочего визита — осмотр международного аэропорта «Волгоград» и участие в запуске первого для области аэроэкспресса по железнодорожному маршруту ст. Аэропорт — ст. Волгоград. Также спикер Совфеда посетит городскую площадь Павших бойцов и возложат цветы к Вечному огню.

Ключевым пунктом поездки станет совещание под председательством Матвиенко в здании заксобрания Волгоградской области. Тема совещания касается основных направлений работы правительства и законодательных властей региона, связанных с реализацией указа президента России о национальных целях и стратегических задачах РФ на период до 2024 года.

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