Матвиенко посоветовала растянуть повышение пенсионного возраста на 10 лет

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что вопрос повышения пенсионного возраста стал актуален. «Нужно растянуть вопрос увеличения пенсионного возраста на десять лет, и каждый год повышать на полгода пенсионный возраст для мужчин и женщин», – цитирует Матвиенко «Интерфакс».

Нечестно давать популистские ответы, повышать пенсионный возраст нужно и нужно делать это в спокойном режиме, чтобы люди могли подготовиться, считает спикер Совета Федерации.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко также выступает за постепенное повышение в России пенсионного возраста ввиду демографической ситуации в стране, сообщает РИА Новости. По его словам, страна приходит к «очередному демографическому провалу», когда просто некому будет работать.

«В некоторых профессиональных категориях (пенсионный возраст), может, даже и понижать надо, это особенно касается профессий тяжелого, вредного труда, но без повышения мы просто не обойдемся», – заявил Онищенко.