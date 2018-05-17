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Матвиенко согласна с необходимостью повышения пенсионного возраста в России


Добавлено: 17 май 2018 в 16:55, Категория: Россия
Матвиенко согласна с необходимостью повышения пенсионного возраста в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что пенсионный возраст нужно повышать плавно: на полгода в течение десяти лет.

Матвиенко считает, что пенсионный возраст женщин следует повысить до 60 лет. Однако увеличение пенсионного возраста коснется как мужчин, так и женщин, добавила сенатор. 

Сейчас пенсионный возраст наступает в 60 лет для мужчин и в 55 лет для женщин. В апреле председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что правительство готово обсудить изменения пенсионного возраста на законодательном уровне.


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Добавлено: 17 май 2018 в 16:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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