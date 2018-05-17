Матвиенко согласна с необходимостью повышения пенсионного возраста в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что пенсионный возраст нужно повышать плавно: на полгода в течение десяти лет.

Матвиенко считает, что пенсионный возраст женщин следует повысить до 60 лет. Однако увеличение пенсионного возраста коснется как мужчин, так и женщин, добавила сенатор.

Сейчас пенсионный возраст наступает в 60 лет для мужчин и в 55 лет для женщин. В апреле председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что правительство готово обсудить изменения пенсионного возраста на законодательном уровне.