Мэй анонсировала выход Британии из таможенного союза ЕС

Глава британского правительства Тереза Мэй заявила о готовности Соединенного Королевства покинуть таможенный союз ЕС после выхода из состава самого Евросоюза, передает Reuters.

Британские СМИ ранее утверждали, что официальный Лондон намерен оставаться членом таможенного союза ЕС и после 2021 года — в рамках договора о выходе Великобритании из европейского содружества.

Однако когда журналисты попросили Мэй прокомментировать эти публикации, она отвергла возможность остаться в таможенном союзе.

«Великобритания покинет таможенный союз после выхода из ЕС. Конечно, мы будем обсуждать будущие таможенные соглашения с Евросоюзом», — уточнила британский премьер.