МИД РФ назвал арест Вышинского вопиющим произволом

Москва решительно осудила Киев за незаконный арест главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

В министерстве иностранных дел арест главреда на Украине назвали вопиющим произволом и осудили репрессивные методы Киева в адрес представителей СМИ. Вышинский - профессионал, который всегда честно выполнял журналистский долг, напомнили в ведомстве. Украинские власти уже не первый раз преследуют СМИ за объективность, пытаясь задушить свободу слова силовыми методами.

Российское посольство направило в МИД Украины две телеграммы с требованием прекратить издевательство над журналистами.

Кремль ожидает жесткой реакции международного сообщества на преступные действия СБУ, заявил и.о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

Обстановка на Украине по вопросу свободы слова вызвала беспокойство у главы ОБСЕ по вопросам СМИ Арлема Дезира. Он напомнил, про Хельсинский акт, согласно которому страны-участницы ОБСЕ обязаны обеспечить журналистам из одной страны-участницы условия для деятельности в другой.

Ранее ИА «Политика сегодня» передавало слова главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, который считает, что Киев использовал арест главы портала РИА Новости Украина в корыстных целях.

Завтра, 18 мая, жители Москвы выйдут на улицу поддержать журналистов, которых преследовали украинские власти. Демонстрация согласована с мэрией столицы.