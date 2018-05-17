Минобороны требует извинений от посла США за ложь о «безвредности» урановых бомб

Министр обороны Сербии Александр Вулин потребовал от посла США Кайла Скотта извиниться за слова о том, что снаряды с обедненным ураном, который применяла авиация НАТО в 1999 году, не связаны с ростом онкологических заболеваний в Сербии.

Свой комментарий Вулин сделал на страницах сербской газеты «Вечерне новости». Издание со ссылкой на медиков приводит данные, что после бомбардировок 1999 года на 100 тысяч граждан Сербии приходится 5,5 тысячи онкобольных, в то время как в мире этот показатель в среднем составляет 2 тысячи человек. Cмертность от лейкемии с 2002 года до настоящего времени в Сербии выросла на 139% по данным врачебной статистики.

Несмотря на это, посол США Скотт заявил в минувший вторник, что «хотя кому-то политически выгодно приписать рост раковых заболеваний в Сербии применению обедненного урана, мне неизвестны научные доказательства, которые бы это подтвердили». Американский дипломат добавил, что по его информации «увеличения числа онкобольных происходило в Сербии и до 1999 года» и приписал это генетике, старению и курению.

«Посол Скотт нас многократно убеждал, что мы сами виноваты, что нас бомбили, а сейчас хочет убедить, что мы сами виноваты, что умираем от рака. Обедненный уран в целом мире является источником заболеваний, но по словам посла Скотта, его надо беречь как лекарство. Наименьшее, что посол может сделать — извиниться перед нашим народом», — цитирует издание реакцию министра обороны.

Скупщина (парламент) Сербии в настоящее время рассматривает состав комиссии, которая призвана выяснить и утвердить последствия бомбардировок НАТО 1999 года для населения страны.

Министр охраны окружающей среды страны Горан Триван сообщил в октябре 2017 года, что правительство Сербии готово участвовать в создании национальной лаборатории для расследования последствий бомбардировок НАТО 1999 года, при которых мог применяться обедненный уран.

Ранее инициативная группа медиков, ученых и военных Сербии направила президенту республики, министерствам здравоохранения и охраны окружающей среды запрос на проведение расследования последствий бомбардировок НАТО. В исследованиях планируется участие медиков различных специальностей, в том числе радиологов, эпидемиологов и токсикологов, которые будут исследовать почву, воду и воздух, а также продукты питания.

Ожидается, что создаваемый координирующий орган проведет экономическое и правовое исследования. Собранный материал может послужить основой для предъявления иска Сербией к 19 странам-членам Североатлантического альянса, которые участвовали в агрессии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей.

Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.

Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.