Минстрой обяжет ставить «умные» счетчики в новых домах

Министерство строительства РФ предлагает в 2019 году сделать обязательной установку счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний в зданиях после капитального ремонта и новостройках, пишут «Известия».

В Минстрое считают, что эта мера позволит упорядочить расчеты за коммунальные услуги, поскольку сведения о потреблении ресурсов от «умных» счетчиков будут автоматически поступать в центры сбора данных.

Для этого необходимо внести поправки в ряд нормативных документов, но их начнут разрабатывать только в 2019 году. Судя по проекту «дорожной карты» по проекту «Умный город» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», изменения могут вступить в силу не раньше 1 июля.

Один из инициаторов программы установки «умных» счетчиков — первый заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. По его словам, нынешние счетчики открывают широкий простор для различных манипуляций со стороны квартировладельцев — подкручивания, установки магнитов, пленок, поворота в обратную сторону и т.п.

Нововведение уже прокомментировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Заместитель ее руководителя Виталий Королев заявил, что надзорное ведомство не допустит включения в тарифы платы за установку «умных» приборов и их ремонт в случае поломки.

«Правительство РФ ежегодно утверждает социально-экономический прогноз, где установлена возможность индексации тарифов на электроэнергию на определенный показатель. Прибор учета находится не в собственности потребителя, а переходит в собственность сбытовой или сетевой компании», — цитирует Королева пресс-служба ФАС.

Замглавы службы подчеркнул, что ответственность за работоспособность «умных» счетчиков должна побудить электроорганизации к закупке недорогих и надежных приборов.