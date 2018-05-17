Минтруд и Минфин разошлись в предложениях по пенсионному возрасту

Российское правительство приступило к обсуждению параметров и темпов повышения пенсионного возраста, рассказали РБК два федеральных чиновника и источник, близкий к правительству.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что повышение пенсионного возраста — первоочередной вопрос на повестке нового кабмина, он должен обсуждаться 17 мая на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По информации РБК, Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин на пять лет — до 65 лет, для женщин на восемь лет — до 63 лет. Минтруд, в свою очередь, обозначил цифры в 65 и 60 лет соответственно.

При этом финансовое ведомство выступает за увеличение пенсионного возраста на год через каждые шесть месяцев, а Минтруд поддерживает схему повышения на год каждые 12 месяцев.

Официальные комментарии ведомств в данной связи пока не поступали.