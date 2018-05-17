Минздрав: Декларации с врачами подписали 4,5 млн украинцев

По состоянию на 17 мая около 4,5 миллионов человек подписали декларации с врачами в рамках кампании «Доктор для каждой семьи». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Винницкой области декларации подписали 20% жителей, на втором месте Харьковская область (16%), на третьем – Полтавская область, 15,5% жителей которой подписали декларации.

«Среди тех, кто уже определился со своим врачом, самыми активными были люди 40 — 64 лет — именно они подписали треть всех заключенных сегодня деклараций. Выбор врача для ребенка активно декларировали родители, доля подписанных деклараций — 23% (0-5 лет — 8%, 6-17 лет — 15%). Следующие возрастные группы по активности — это люди 18-39 лет и 65 лет и старше ( по 22%). Сейчас в электронной системе здравоохранения Госинвестиций зарегистрированы 20,5 тыс врачей. 72,6% пациентов, которые уже выбрали своего врача, подписали декларации с семейными врачами, 15,1% — с терапевтами, 12,3% — с педиатрами», — сказано в сообщении.

Ранее временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что только с пятью врачами подписали максимальное число деклараций.

Фото: УНИАН