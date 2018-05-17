Москвичам разрешили голосовать на выборах мэра за городом

На заседании Московской городской думы приняты поправки в Избирательный кодекс Москвы, 14 мая внесенные на рассмотрение мэром столицы Сергеем Собяниным. Изменения позволяют организовывать места для голосования на выборах мэра за пределами города, сообщает «Интерфакс».

Как ожидается, новая система будет применена на предстоящих 9 сентября выборах градоначальника.

Система «Мобильный избиратель», позволяющая голосовать не по месту постоянной регистрации, а по месту фактического нахождения, была использована на президентских выборах в марте 2018 года. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов предложил использовать ее не только на территории города, но и за его пределами, поскольку единый день голосования приходится на второе воскресенье сентября, в пик дачного сезона. Он отметил, что участки будут образовываться с учетом желания горожан и это не потребует дополнительных расходов бюджета.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заверил, что процедуры, относящиеся к гласности выборов, включая видеонаблюдение, в полной мере будут действовать и на загородных избирательных участках.