Мособлдума приняла отставку главы Мособлизбиркома

Московская областная дума на заседании 17 мая приняла отставку главы Московского облизбиркома Ирины Коноваловой. По ее собственным словам, заявление было подано по личным причинам, сообщает ТАСС.

Руководитель управления международного сотрудничества и информации аппарата ЦИК Юлия Фелонина сообщила, что это решение ЦИК прокомментирует на своем следующем заседании 23 мая.

Коновалова возглавила избирком Подмосковья в июле 2016 года, сменив на этом посту Ирека Вильданова.

Незадолго до президентских выборов 2018 года Коновалова получила замечание Центризбиркома в связи с незаконным постановлением о проведении так называемых школьных референдумов в день президентских выборов.