Мост отторгает Крым от Украины, — Канада осудила запуск движения по Крымскому мосту

Вслед за Государственным департаментом США Канада осудила возведение моста через Керченский пролив и запуск автомобильного движения по нему.

Об этом говорится на сайте МИД страны.

«Мост, связывающий Россию с незаконно аннексированным Крымом, это ещё одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации», — заявила министр иностранных дел Канады этническая украинка Христя Фриланд.

Она полагает, что запуск движения по мосту способствует «упрочению незаконного владения Россией полуостровом и насильственное отторжение его от остальной Украины».

«Канада подтверждает свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить нарушения этого основополагающего принципа, закрепленного в нормах международного порядка», — заключила министр.

Как сообщала «Русская Весна», 16 мая в 5.30 утра по местному времени по Крымскому мосту поехали первые автомобили и за первый час в обе стороны проехало более тысячи транспортных средств.