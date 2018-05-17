Можно ли покупать новостройки по акциям?

Застройщики яро стараются привлечь покупателей к своей недвижимости. В особенности, такая тенденция популярна на рынке строительства крупного города или мегаполиса, где присутствует большая конкуренция, поэтому и есть потребность в том, чтобы как-то популяризироваться. С целью привлечения клиентов создаются разнообразные акции, скидки на квартиры и специальные предложения по покупке. Но все ли так выгодно и комфортно, как хотелось бы?

Под понятием акции или скидки достаточно часто скрываются многие «подводные камни», которые могут испортить всю радость от приобретения нового комфортабельного жилья. И именно поэтому важно на сайте https://www.novostroy.ru/ внимательно ознакомиться со всем, что касается покупки недвижимости от застройщика по акции. Развернутая информация и позволит получить ответы на основные интересующие вопросы в данном плане.

Главной причиной предоставления акции на квартиру в новостройке является желание привлечь покупателей, отодвинуть при этом конкурентов на второй план. Согласитесь, чем ниже стоимость жилья, тем больше заинтересованных покупателей получает застройщик.

Но далеко не всегда все настолько радужно и приятно. Порой под акцией застройщик старается скрыть какие-то дефекты своего жилья. А покупатель привлекается именно доступной стоимостью, забывая обратить внимание на технические особенности и качество строительства квартиры.

Причин для предоставления акции потенциальным покупателям жилья в новостройке может быть немало, поэтому не обойтись без внимательного подхода к данному вопросу. А также дополнительно ознакомьтесь с отзывами о выбранном вами застройщике, чтобы рационально оценить его уровень качества при выполнении строительных работ.