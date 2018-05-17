На Украине выпустили календари с Крымом в составе России

Частное полиграфическое предприятие на Украине выпустило календари к чемпионату мира по футболу в России, где Крым изображен в составе соседней страны, сообщает в четверг пресс-служба СБУ.

«Правоохранители задокументировали факт изготовления частным полиграфическим предприятием календарей футбольных игр ЧМ-2018 с изображением карты России с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым», — говорится в заявлении службы.

В ведомстве сообщили, что пресекли поступление в розничную продажу «незаконной сувенирной продукции», все календари были изъяты.

СБУ завела уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года. Это произошло после референдума, на котором абсолютное большинство избирателей (96,77% от Республики Крым и 95,6% от Севастополя) поддержали воссоединение с Россией. Украина не признала итоги голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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