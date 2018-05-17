Необоснованная налоговая выгода и ее обоснование

Первоочередной задачей государства является совершенствование налоговой политики с той целью, чтобы увеличить процент налоговых поступлений в казну. Еще в августе 2017 года в Налоговый кодекс внесли новое понятие «необоснованная налоговая выгода». Оно появилось еще в Законе от 18.07.2017 №163-ФЗ. В нашей стране отчетливо видна проблема сбора налогов с физических и юридических лиц. Предприятия занижают налоговые базы. Налогоплательщики подают документы, в которых неверно указаны сведения.

Контролирующие государственные органы стремятся к тому, чтобы изменить положение вещей и предприятия полностью выплачивали налоги, а сведения указывались истинные. Есть юридические компании, которые готовы предоставить такую услугу как сопровождение выездных налоговых проверок. Опытные юристы помогут уберечь компанию от несправедливых итогов налоговых проверок. Ведь проще заранее позаботиться о документах, чем потом устранять последствия.

Снижение налоговой базы налогоплательщика происходит при выполнении одновременно двух факторов в сделке:

При условии, если договор не направлен на неуплату налога. При условии, что договор заключен честно для обеих сторон.

Есть ситуации, когда договор не выполняются специально. В Налоговом кодексе, а точнее в статье 54.1 законодательно запрещены операции по фирмам-однодневкам. Государство старается урегулировать их деятельность. Фирмы существуют короткий промежуток времени, и налоги не исчисляются в бюджет.

Такие ситуации должна проверяться досконально и появляется поиск умысла. Законодательно это определено Письмом ФНС от 23.03.2017 года №ЕД-5-9/547.

Умысел ищут работники ФНС в таких ситуациях: