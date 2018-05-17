Невеста или принцесса: стоит ли искать отличия?

Когда наступает праздничный день свадебного торжества молодоженам, их родственникам хочется, чтобы этот счастливый день был запоминающимся и ознаменовал счастливое начало семейной жизни. Для молодых это не только праздничный, но и ответственный день. Большое количество поздравлений, официальная церемония бракосочетания, торжественный прием по случаю знаменательного события не дают шанса выглядеть непрезентабельно.

Поэтому наш свадебный салон «Ванильные мечты» предлагает свадебные платья в Саратове. Выбор моделей по стилю, размерному ряду, фасонам, цветовому сочетанию огромен. Вы можете посмотреть каталоги известных брендов и подобрать наряд, который вам нравится. Если вы хотите воплотить в жизнь собственный проект – наши мастера сошьют для вас свадебный наряд любой сложности. Особой популярностью среди посетительниц салона пользуются платья из шифона, креп-сатина, кружевного полотна или с кружевными вставками, фатина и т.д. Если выбранный наряд не подходит по росту или размеру, мастера швейного искусства подгонят платье под вашу фигуру.

В дополнение к наряду мы можем предложить все необходимое для создания законченного образа невесты: фату, шляпки, декоративные цветы, перчатки, подвязки, нижнее белье, туфли и т.д. Можно выбрать все в одной цветовой гамме, а можно сделать акцент.

Наши флористы помогут выполнить свадебный букет невесты. Оформят его нежным, романтическим или наоборот, немного дерзким и ярким. При желании заказчика мы можем осуществить и организационную сторону мероприятия. Составить сценарий, подобрать ведущих, организовать свадебный кортеж, фото-видеосъемку и т.д. Мы возьмем на себя все хлопоты по организации и проведению вашего праздника.