Нилов: строительство домов из дерева стимулирует инвестпривлекательность лесного хозяйства

Одним из главных факторов инвестиционной привлекательности лесного хозяйства в России может стать развитие строительства жилых деревянных домов, отметил первый зампред Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Олег Нилов в Госдуме, открывая «круглый стол» «Повышение эффективности использования лесного фонда России. Деревянное домостроение как локомотив для всей отрасли».

«Развитие индивидуального деревянного домостроения может стать весьма значимым фактором инвестиционной привлекательности лесного хозяйства, формой выхода на новые технологические и организационно-хозяйственные уровни его ведения», — сказал Нилов.

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Он подчеркнул, что Россия как страна, имеющая самый большой в мире лесной фонд, должна в значительной мере опираться на этот ресурс. «Лес — вечно возобновляемый источник сырья, который страна должна начать использовать в полной мере», — отметил депутат.

По его словам, Россия обладает 22% мировых площадей леса, тогда как Китай — всего около 4%, а США — 5% от площади мировых лесов. В общей сложности запасы российского лесного фонда составляют около 80 миллиардов кубометров и 80% древесины дают хвойные леса, которые наиболее пригодны для использования в строительстве.

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