Новый стриминговый музыкальный сервис YouTube появится в России

Как сообщает компания в своем блоге, в скором времени на YouTube появится новая версия музыкального сервиса, а также пользователей ждет расширение контента YouTube Premium

Сам сервис появился два года назад, в виде проекта YouTube Red, который предлагал, не только просмотр видеороликов без рекламы, но и прослушивание музыки. Все это было доступно за 10 долларов.

Со следующей недели станет доступным его модернизированная версия - YouTube Music. Она будет иметь подборки, основанные на истории и предпочтениях пользователей. Кроме того, подписка за 10 долларов останется. Она будет исключать рекламу из аудиозаписей.

Что касается YouTube Premium, то в нем добавится возможность просматривать оригинальные шоу, не считая отключения рекламы. Все это стоит на два доллара дороже YouTube Music.

Оба сервиса будут доступны в Великобритании, Испании, и в ряде других странах, среди которых есть и Россия.