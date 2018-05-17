Обзор Samsung Galaxy S8

Пару недель назад на рынок представили новую модель смартфона от компании Samsung, получившую название S8. Разработчики надеются, что гаджет сможет составить достойную конкуренцию продукции Apple и даже переманит фанатов яблочного бренда на свою сторону. Каковы же перспективы нового S8? Рассмотрим его в этой статье.

Мы не будем более подробно останавливаться на технических характеристиках гаджета. Если Вам интересны конкретные цифры, то они изложены в профессиональном обзоре http://no-mobile.ru/kratkij-obzor-samsung-galaxy-s8.html.

Начать хочется с экрана смартфона. С передней стороны создается впечатление, что конструкция вовсе лишена рамок. Добиться этого удалось, благодаря закругленным краям дисплея, которые мы уже могли видеть на предыдущих моделях компании. Наконец-то пропали механические кнопки внизу, которые уже давно стали пережитком прошлого.

Спереди расположилась камера на 8 мегапикселей, позволяющая делать качественные селфи. Система оснащена автоматической фокусировкой, которая способна работать даже в темное время суток и распознавать лица. Задняя камера получила целый ряд новых технологий, дающих возможность делать качественные снимки даже в неблагоприятных условиях. Программное обеспечение включает в себя возможности обработки кадров на профессиональном уровне.

Важным отличием Samsung S8 от конкурентов является высочайший уровень безопасности. Ограничить доступ иных лиц к смартфону можно следующими способами:

Радужка глаза;

Отпечаток пальца;

Пин-код;

Рисунок;

Первая технология считается очень удобной. Достаточно посмотреть на экран, чтобы смартфон разблокировался. Отпечаток пальца также можно использовать, если Вы хотите добиться наилучшей защиты.

Как и новые модели Apple, Samsung S8 получил защиту от воды и пыли. Гаджет можно без опаски использовать во время дождя или даже погружать в воду в течение 30 минут. В общем, брать с собой смартфон в ванную разрешается.

Разработчики снабдили новую модель очень мощным процессором, который способен справляться со множеством задач одновременно. Утверждается, что новая модификация стала на 15% мощнее предшественников. Встроенная память составляет 64 Гб, а те, кому этого окажется мало, могут установить дополнительную карту памяти объемом до 256 Гб. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, а сам гаджет снабжен системой быстрой зарядки.