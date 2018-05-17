ООН предрекла сокращение населения России до 132 млн человек

Численность населения России к 2050 году сократится до 132,7 млн человек. Такие выводы содержатся в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ), который цитирует РБК.

Эксперты ДЭСВ отмечают, что в первой половине XXI века продолжится в России продолжится процесс урбанизации — численность населения российских городов вырастет на 3 млн человек, тогда как численность жителей сел к тому же году сократится на 14,7 млн человек.

Напомним, в новом «майском указе» президента РФ Владимира Путина одним из важных направлений работы российских властей названо преодоление демографического кризиса к 2024 году — повышение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет и увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7.