ООН рассчитала убыль населения Украины до 2050 года

В 2050 году в Украине будет проживать около 36,4 млн человек (на 7,6 млн меньше, чем сейчас). Такой прогноз составлен в Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН.

Прогноз динамики населения Украины следующий:

2020 год — 43,6 млн

2025 — 42,5 млн

2030 — 41,2 млн

2035 — 39,9 млн

2040 — 38,7 млн

2045 — 37,5 млн

2050 — 36,4 млн

На данный момент в сельской местности проживают около 13,5 млн граждан, в городах – 30,5 млн (70% населения). Согласно прогнозу, к 2050 году в селах будут проживать около 7,8 млн украинцев, в городах – 28,6 млн.

Ранее аналитики ООН подсчитали, что к 2050 году население Украины может сократиться на треть.

Фото: 20 хвилин