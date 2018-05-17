Отчет ОЗХО по «химатакам» в Идлибе вызвал недоумение в Минобороны РФ

Опубликованный 15 мая отчет ОЗХО с выводами экспертов о якобы имевшей место химатаке 4 февраля в Саракибе сирийской провинции Идлиб вызывает недоумение. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что в тексте отчета с самого начала указано, что эксперты не могли и не были на предполагаемом месте «химатаки», поскольку Идлиб находился под полным контролем террористов. Из отчета организации следует, что все имеющиеся доказательства представляют собой фотоснимки каких-то неопределенных баллонов, сообщений в мессенджере Whatsapp и переданные некими безымянными активистами «пробы» грунта.

«И самое главное. В отчете ясно написано, что вся информация о якобы химической атаке получена дистанционно от неправительственных организаций. Причем среди них печально известные фейками «Белые каски», — подчеркнули в ведомстве. — Поэтому складывается впечатление, что какими-либо убедительными доказательствами причастности сирийской армии к «химатаке» в Думе, послужившей поводом для ракетного удара США, Франции и Великобритании по правительственным объектам Сирии, ОЗХО не располагает».