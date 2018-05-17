Падение крана под Иркутском попало на видео

В Усть-куте Иркутской области при установке судна на воду упал подъёмный кран. Телеканал «360» опубликовал видео с места ЧП.

По информации издания, судно спускало на воду частное лицо.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Спасатели закрепили стропы с помощью автолестницы и начали подъём крана.

В результате происшествия никто не пострадал.

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