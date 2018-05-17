Пашинян предложил списать штрафы за нарушение ПДД

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил отменить штрафы за пересечение сплошной линии. Он также предложил списать накопившиеся штрафы за нарушения правил дорожного движения, сообщает РИА Новости.

Начальнику полиции и министру юстиции следует разработать механизмы, которые позволили бы простить долги за нарушения, зафиксированные радарами и видеокамерами, и временно приостановить использование этих технических средств, заявил Пашинян.

Между тем в Армении продолжаются акции за отставку ряда чиновников. В Ереване протестующие против мэра города Тарона Маргаряна устроили палаточный городок.