По Крымскому мосту открылось движение в обе стороны

После торжественного открытия Крымского моста с участием президента РФ Владимира Путина, состоявшегося 15 мая, автомобильное движение по нему в обе стороны начали местные жители. Как сообщает «Россия 24», первые крымчане и кубанцы проехали на автомобилях, украшенных флагами России.

Со стороны Краснодарского края нужно двигаться по федеральной трассе А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове. Затем необходимо проехать по автоподходу к мосту 40 км. Со стороны Республики Крым движение начинается от развязки на трассе «Симферополь — Керчь» и далее 8,6 км до Крымского моста.

Автодорожная часть моста оснащена 60-ю дорожными знаками, на ней установлено 10 автоматических комплексов для контроля за соблюдением ПДД.

Накануне российский президент открыл автомобильное движение на Крымском мосту за рулем «КамАЗа», возглавив колонну строительной техники. Позже Владимир Путин пообещал, что грузовая часть моста будет построена осенью этого года, а железнодорожная — через год.