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«Поделимся опытом»: Москва «троллит» Лондон предложением помочь с мостом через Ла-Манш


Добавлено: 17 май 2018 в 10:21, Категория: Новости на сегодня
«Поделимся опытом»: Москва «троллит» Лондон предложением помочь с мостом через Ла-Манш

Посольство РФ в Британии оригинально отреагировало на бессильную злобу замглавы МИД Великобритании Алана Данкана, назвавшего открытие Крымского моста «нарушением суверенитета Украины и примером безответственного поведения России».

В ответ на это заявление дипмиссия «потроллила» Лондон, предложив поделиться технологиями строительства уникального транспортного перехода через пролив.

«Готовы поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например, через (пролив) Ла-Манш, если будет проявлен интерес», — говорится в сообщении на сайте российского посольства.

В дипведомстве напомнили Британии о том, что у страны «достаточно своих территориальных проблем, о которых здесь предпочитают не упоминать».

«Взять хотя бы Фолклендские острова. Несмотря на многочисленные резолюции Генассамблеи ООН и Спецкомитета Организации по деколонизации, британские власти упорно отказываются проводить прямые переговоры с Аргентиной для урегулирования вопроса о статусе Фолклендов.

Вместо этого они провели референдум на островах, в ходе которого население высказалось за сохранение своего статуса в качестве Британской заморской территории, и теперь в Лондоне ссылаются на волеизъявление фолклендцев как подтверждение территориальной принадлежности Фолклендских островов Великобритании.

Получается, что там референдум проводить можно, а в Крыму нельзя», — указали на «двойные стандарты» официального Лондона российские дипломаты.


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Строительство моста в Крым идет по графику
Добавлено: 17 май 2018 в 10:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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