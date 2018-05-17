«Поделимся опытом»: Москва «троллит» Лондон предложением помочь с мостом через Ла-Манш

Посольство РФ в Британии оригинально отреагировало на бессильную злобу замглавы МИД Великобритании Алана Данкана, назвавшего открытие Крымского моста «нарушением суверенитета Украины и примером безответственного поведения России».

В ответ на это заявление дипмиссия «потроллила» Лондон, предложив поделиться технологиями строительства уникального транспортного перехода через пролив.

«Готовы поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например, через (пролив) Ла-Манш, если будет проявлен интерес», — говорится в сообщении на сайте российского посольства.

В дипведомстве напомнили Британии о том, что у страны «достаточно своих территориальных проблем, о которых здесь предпочитают не упоминать».

«Взять хотя бы Фолклендские острова. Несмотря на многочисленные резолюции Генассамблеи ООН и Спецкомитета Организации по деколонизации, британские власти упорно отказываются проводить прямые переговоры с Аргентиной для урегулирования вопроса о статусе Фолклендов.

Вместо этого они провели референдум на островах, в ходе которого население высказалось за сохранение своего статуса в качестве Британской заморской территории, и теперь в Лондоне ссылаются на волеизъявление фолклендцев как подтверждение территориальной принадлежности Фолклендских островов Великобритании.