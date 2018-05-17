Половина опрошенных россиян не поверила в эффективность нового кабмина

54% опрошенных россиян положительно оценили работу кабинета министров в последние годы, 37% респондентов полагают, что работа нового правительства будет более эффективной, а 49% считают, что его работа не будет значительно отличаться от предыдущего. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый второй опрошенный (49%) считает, что Дмитрию Медведеву удалось собрать вокруг себя команду, которой можно доверять (не согласны с этим 33%). Более двух третей опрошенных россиян (71%) характеризуют премьер-министра как компетентного и умного человека.

Негативную оценку работе прошлого состава правительства дали 38% опрошенных. Лишь 3% респондентов дают негативный прогноз в отношении работы нового правительства.

Опрос проводился 12-13 и 14-15 мая 2018 года среди 2 тысяч россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.