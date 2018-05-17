Попытки Киева выставить «все счета России» за Крымский мост бессмысленны — Совфед

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что желание Украины выставить «все счета России» из-за Крымского моста не обосновано.

Об этом пишет RT. Он подчеркнул, что Азовское море является внутренним морем Украины и России, поэтому строительство моста и подобных объектов находится в юрисдикции РФ. Кроме того, российская сторона понимала, что необходимо будет обеспечить судоходство не только своим, но и иностранным судам.

Цеков назвал заявления Киева голословными, объясняя их тем, что на Украине «расстроены и разозлены» строительством моста.

«Мы спокойно относимся к таким заявлениям, понимая, что, возможно, они и могут подать какой-то иск, но выиграть его, получив какую-то компенсацию от России, — это вряд ли», — заявил он.