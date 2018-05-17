Порошенко вновь «отличился», выступая перед детьми (ВИДЕО)

Сегодня, 17 мая президент Украины Петр Порошенко на открытии Солонянской опорной школы в Днепропетровске, где недавно закончился капитальный ремонт, заявил о необходимости вступления страны в Евросоюз и децентрализации.

Видео с открытия опубликовала пресс-служба президента.

«Я не имею ни малейшего сомнения, что эти первоклассники, которые стоят тут с нами, точно будут жить в Украине — члене Европейского союза», — заявил Порошенко.

«Я, как президент, основал программу децентрализации. Это значит сократить дистанцию между ребенком, родителями, жителями громады и властью. Все решения должны приниматься тут — какую больницу или детсад строить, какую школу», — добавил президент.

При этом во время выступления Порошенко стоял спиной к детям, что вызвало удивление и недовольство пользователей Сети, которые смотрели видео-трансляцию мероприятия. Люди также возмутились, что малыши стояли на ярком солнце без головных уборов.

Отметим, что это не первое выступление украинского президента, где он рассказывает детям о геополитике. Так, выступая во время Всеукраинской акции «Дети объединяют Украину», Порошенко неожиданно рассказал о «масштабной химической атаке в Европе» со стороны России. А перед этим он на открытии детского сада в Ровенской области поведал о войне на Донбассе, децентрализации и безвизе с Катаром.