«Призрак секспросвета»: В правительстве ждут команду «реформаторов» образования из ВШЭ

Президент утвердил новую структуру Правительства Дмитрия Медведева. Самые большие изменения затронули организацию российского образования, благодаря чему в России появились новые ведомства – Министерство просвещения и Министерство науки и высшей школы (вместо прежнего Минобрнауки). Фамилии глав ведомств и их команды пока неизвестны, но сам характер структурных изменений заслуживает отдельного анализа. Исходя из названий и поставленных задач, система образования РФ по крайней мере по форме возвращается к традициям русской и советской школы.

Напомним, фундаментом образования в Российской империи являлось Министерство народного просвещения, контролировавшее также высшую школу и науку со значительной степенью свободы для Академии наук. В Советском Союзе с 1966 года действовало Министерство просвещения со схожими функциями, тесно взаимодействовавшее с Министерством высшего и среднего специального образования. В его ответственность входило общее образование и воспитание молодежи, развитие школьной педагогики. Так что Медведев, по сути, не предложил ничего нового, выбрав проверенную веками эффективную схему.

«Передать Министерству просвещения РФ функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, а также функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения», – обозначено в приказе Правительства.

Что здесь смущает, так это прописанные за ведомством и средней школой функции опеки и попечительства, а также социальной защиты, под предлогом которых при желании можно легко переформатировать сознание учащихся на свой лад, а также начать контролировать родителей, вмешиваться в семьи и в воспитательный процесс ребенка. Если школьные психологи и прочие социальные педагоги будут использовать в работе с детьми западные методички (что сегодня и происходит), у них неизбежно возникнут противоречия с традиционным семейным воспитаниям. Смогут ли родители дышать спокойно – важнейший вопрос в этом деле, ответ на который мы скоро получим.

Что касается Министерства науки и высшего образования, оно будет отвечать за высшее и соответствующее дополнительное профессиональное образование, научную, научно-техническую и инновационную деятельность, нанотехнологии, развитие федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, а также получит функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, включая деятельность федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров, уникальных научных стендов и установок, федеральных центров коллективного пользования, ведущих научных школ, национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения…

Разделение полномочий в образовании может ускорить прогресс в отечественной науке при умелом руководстве. Ведь Владимир Путин своим вчерашним указом также упразднил ФАНО – команду «эффективных менеджеров», пытавшихся руководить имуществом РАН исходя из рыночных принципов. Теперь все академии будут подчинены непосредственно профильному министерству.

Изменения в управлении российским образованием специально для «Катюши» прокомментировал известный ученый, председатель Гражданского комитета возрождения образования и науки, вице-президент РАЕН, д.ф.-м. наук Георгий Николаевич Фурсей:

«Это правильное решение, разумное и перспективное. Основная задача начальной и средней школы – воспитание и обеспечение грамотности молодого поколения. А вторая задача – повышение квалификации: вузы, аспирантура и все прочее. Повышение квалификации значительно более тесно связано с фундаментальной наукой. Так было устроено еще в советские времена, когда наши наука и образование были ведущими в мире. Главный позитив – просветителям ставится задача формирования молодого сознания. Но давайте дождемся, когда появятся конкретные личности – от них будет зависеть собственно содержание образования и реализация его целеполагания. Делать какие-то глобальные выводы пока рановато. Все это требует системного подхода – но на бумаге первоначальные задачи указаны абсолютно верно.

Просвещение – это те знания, которыми должен обладать каждый человек, готовый к жизни в обществе, это прежде всего мировоззрение, формирующее личность, создающее предпосылки для духовного возрождения. Пока неизвестно, кто именно будет управлять средней и высшей школой. Если в правительстве пропишется знакомая бригада из Высшей школы экономики – тогда возможно и появление курсов секспросвета, и другие западные «инновации»», – предостерегающе заметил Фурсей.

Как видно, рассказы многочисленных инсайдеров из Минобрнауки о трансформации ведомства оказались правдой. Уже через пару дней мы узнаем судьбу действующего министра (пока – с приставкой и.о.) образования Ольги Васильевой, против которой системные либералы развязали настоящую травлю. Они давно готовили плацдарм для ухода из Правительства самого яркого патриота – защитника русского языка и традиций русской школы, и, к сожалению, их «труды» на этой почве могут принести плоды.

http://katyusha.org/view?id=9911