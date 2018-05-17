В оккупированном Донецке, в ранее многолюдных и популярных среди горожан и гостей города местах сейчас практически нет людей.

Блогер Леша Ченский опубликовал видео в котором рассказал, что прожил в Донецке 13 лет, но уехал оттуда до начала боевых действий. При этом он вспомнил 2012 год, когда город принимал Чемпионат Европы по футболу: «Я хорошо запомнил то время, к нам съезжалась куча иностранцев, город был невероятно красивым. К этому событию у нас даже построили новый аэропорт, которого уже нет. Было просто толпы людей, но сейчас в Донецке пусто. Тут очень много туристов обычно, конечно не сейчас, году в 2013 здесь были толпы людей, но сейчас тут просто на лавочках никого. Просто все пусто».

Embedded video for «Просто все пусто»: блогер снял на видео прогулку по Донецку

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