Пульсирующие космолеты пролетели над Лас-Вегасом — уфолог

Лас-Вегас известен своей яркостью как днём, так и ночью. Однако, одному из уфологов удалось заметить свет, отличающийся от других. Специалист назвал объект пульсирующим НЛО и продемонстрировал доказательство.

Очевидец поделился в Сети роликом, на котором запечатлено что-то похожее на инопланетный корабль. А поскольку объект пульсировал, уфолог предположил, что можно говорить о нескольких летающих космолётах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Над извергающимся гавайским вулканом Килауэа уфолог заметил корабль пришельцев

Причём, по его словам, такое явление наблюдается уже не в первый раз. Вероятно, корабли направляются к Зоне 51. Исследователи считают, что именно в этом месте Пентагон связывается с внеземными формами жизни.

Не все пользователи были удивлены снятым на камеру. Одни не поверили в реальность НЛО, другие посчитали, что это обычная земная техника.